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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Şehit Uzman Onbaşının naaşı memleketine uğurlandı İzle

Şehit Uzman Onbaşının naaşı memleketine uğurlandı İzle

-NAAŞIN GELMESİ

General Jandarma Çatışma Güvenlik Güçleri Cenaze Aracı 

--KATAFALKA KONMASI
--ÖZGEÇMİŞ OKUMASI
--İL MÜFTÜSÜ DUASI
--OMUZLARA ALINMASI VE UCAĞA KONMASI
--PROTOKOL DETAY

( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ

- Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında yaşanan çatışmada şehit düşün Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel’in (28) naaşı memleketi Adana’ya gönderildi. Edinilen bilgiye göre, dün Ovacık ilçesi kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas yaşandı. Teröristlerle yaşanan sıcak temasta 2 jandarma personeli yaralandı. Çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Yücel’in naaşı, Tunceli'den Elazığ'a Fırat Üniversitesi Hastanesine oradan da , memleketine gönderilmek üzere Elazığ Havalimanına götürüldü. Burada cenaze aracından askerler tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı katafalka getirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve şehrin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya dua etti. Daha sonra katafalktan askerler tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı uçağa konularak memleketi Adana’ya gönderildi. Törene, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar ve Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, diğer protokol üyeleri, emniyet personeli ve askeri erkan katıldı.
(CK-HİV-
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