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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Şehit Uzman Onbaşının cenazesi Gaziantep’e getirildi İzle

Şehit Uzman Onbaşının cenazesi Gaziantep’e getirildi İzle

Şehidin cenazesinin alınması

Şehit Hastane Cenaze Cenaze Aracı Gesi 

-detaylar
-şehidin fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe-2 Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan’ın cenazesi memleketi Gaziantep’e getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde mayın arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan’ın naaşı memleketi Gaziantep’e getirildi.
TSK’ya ait uçakla memleketine getirilen şehit Demircan’ın cenazesi, yakınları tarafından karşılandı. Gaziantep Havalimanı'ndan alınan şehit Uzman Onbaşının al bayrağa sarılı tabutu, cenaze aracına konularak baba evine götürüldü. Göreve 1 yıl önce başlayan şehit Demircan’ın 5 aylık nişanlı olduğu öğrenildi.
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