Şehit Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun için tören - ŞANLIURFA Video
- Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun getirilmesi - Saygı duruşu - Dua edilmesi - Şehidin tabutunun askerlerin omzunda uçağa götürülmesi - Uçağın hareket etmesiŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Rasulayn bölgesinde teröristlerin taciz atışında ağır yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit olan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun için tören düzenlendi.
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