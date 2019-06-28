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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı - HATAY

Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı - HATAY

- Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun'un Türk bayrağına sarılı naaşı - Mehmet Kaptan Paşa Camisi'nde namaza katılanlardan görüntüler - İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazı - Şehit Mehmet Dursun'un naaşının arabaya alınması - Şehit yakınlarından görüntülerŞehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı - Şanlıurfa'da koşu testi sonrasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun'un cenazesi, Hatay 'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildiHATAY (AA) - Şanlıurfa'da koşu testi sonrasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun, Hatay 'ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınan Dursun'un (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, Mehmet Kaptan Paşa Camisi'ne getirildi.
Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Anne Ayşe ve baba Ayhan Dursun, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Dursun'un naaşı, Karaağaç Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Şehit General Sarılar Cenaze Namazı Gözyaşı 

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