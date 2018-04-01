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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Şehit Uzman Onbaşı Emre Dut'un naaşı Konya'da

Şehit Uzman Onbaşı Emre Dut'un naaşı Konya'da

Şehidin naaşını taşıyan uçağın gelişi

Güvenlik Güçleri Askeri Uçak Cenaze Aracı Teröristler Saldırı 

-Şehidin naaşının cenaze aracına taşınması
-Törene katılan protokol
-Şehidin yakınları genel
-Cenaze aracının Havalananından ayrılışı
-Genel ve detay

( KONYA ) - KONYA

- Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Ormanardı köyü mevkisinde iki gün önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut'un cenazesi askeri uçakla Konya'ya getirildi.
Siirt’in Eruh ilçesi Ormanardı köyü mevkisinde yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan güvenlik güçlerine bir grup PKK’lı terörist tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı Emre Dut (25), tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde şehit oldu. Şehit Uzman Onbaşı Emre Dut'un cenazesi askeri uçakla Konya'ya getirildi.
Şehidin cenazesi havaalanında düzenlenen törenin ardından karayolu ile Ereğli ilçesine götürüldü. Karapınar İlçe Nüfusuna kayıtlı olan şehit Emre Dut'un ailesinin Ereğli ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi. Şehidin cenazesi yarın Konya'nın Ereğli ilçesinde defnedilecek. Havaalanındaki törene, şehidin yakınları, AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Fidan Yüksel, askeri ve mülki erkan katıldı.
Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralanmıştı. (AH-
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