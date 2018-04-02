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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Şehit Uzman Onbaşı Emre Dut son yolculuğuna uğurlanıyor

- Şehit Uzman Onbaşı Emre Dut son yolculuğuna uğurlanıyor

Cenazenin getirişi

Güvenlik Güçleri Askeri Uçak Cenaze Namazı Kız Kardeş Teröristler 

-Cenazeden görüntü
-Şehit yakınlarının tabutu öpmesi
-Şehit yakınları
-Detay

( KONYA ) Şehit Uzman Onbaşı Emre Dut son yolculuğuna uğurlanıyor KONYA

- Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Ormanardı köyü mevkisinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut, Konya'nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Siirt’in Eruh ilçesi Ormanardı köyü mevkisinde yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan güvenlik güçlerine bir grup PKK’lı terörist tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı Emre Dut (25), tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde şehit oldu. Şehit Uzman Onbaşı Emre Dut'un cenazesi askeri uçakla dün Konya'ya getirildikten sonra ailesinin ikamet ettiği Ereğli ilçesine götürüldü. Karapınar İlçe Nüfusuna kayıtlı olan şehit Uzman Onbaşı Emre Dut'un cenazesi babaevinde helallik alındıktan sonra cenaze namazı için Ulu Cami avlusuna getirildi.
Ulu Cami'ndeki cenaze törenine şehidin babası Mustafa Dut, Sözleşmeli Er olan kardeşi Akif Dut, kız kardeşi Arzu Dut, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekillerinden Halil Etyemez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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