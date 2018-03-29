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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şehit Uzman Çavuş Yiğit'in cenazesi memleketine gönderildi - AMASYA

Şehit Uzman Çavuş Yiğit'in cenazesi memleketine gönderildi - AMASYA

- Askeri uçağın Merzifon Havaalanı'na inmesi - Şehit Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in cenazesinin cenaze nakil aracına konması - Şehit Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in cenazesinin uğurlanmasıŞehit Uzman Çavuş Yiğit'in cenazesi memleketine gönderildiAMASYA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada yaralanan ve Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in cenazesi Merzifon Havaalanı'na getirilmesinin ardından, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine gönderildi.Merzifon Havaalanı'nda şehit Yiğit'in cenazesini, annesi Gülcan Yiğit, Amasya Valisi Osman Varol, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, protokol üyeleri ile yakınları karşıladı.Şehit Uzman Çavuş Yiğit'in cenazesi, karayoluyla memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine uğurlandı.Merzifon Havaalanı'nda şehit Yiğit'in cenazesini, annesi Gülcan Yiğit, Amasya Valisi Osman Varol, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, protokol üyeleri ile yakınları karşıladı.Şehit Uzman Çavuş Yiğit'in cenazesi, karayoluyla memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine uğurlandı.

Şehit Hastane General Cenaze Gesi 

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