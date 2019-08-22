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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şehit Uzman Çavuş Yanık son yolculuğuna uğurlandı - ADIYAMAN

Şehit Uzman Çavuş Yanık son yolculuğuna uğurlandı - ADIYAMAN

- Şehidin naaşının şehitliğe getirilmesi - Cenaze namazına katılan vatandaşlar - Şehidin yakınları - Şehit için dua edilmesi - Şehidin naaşının omuzlarda taşınmasıADIYAMAN (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Kösreli köyü bölgesinde icra edilen terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık, memleketi Adıyaman 'da toprağa verildi.
Askerler ve yakınlarınca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehit Yanık'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreninin düzenleneceği Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi.
Buradaki cenaze törenine şehidin babası Sadullah Yanık, annesi Yıldız, kardeşi Ali ve eşi Beyhan Yanık ile İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, STK ve siyasi parti temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.
Eşinin asker kıyafetlerini giyerek cenaze törenine gelen Beyhan Yanık, şehit eşinin Türk bayrağına sarılı tabutu önüne gelerek öptüğü ve gözyaşı döktüğü görüldü.
Yanık'ın naaşı, Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerce bir süre omuzlarda taşınıp top aracına konularak toprağa verilmek üzere Şehitlik Mezarlığına götürüldü.Bu sırada şehidin asker şapkasını takan kardeşi Ali Yanık'ın, ağabeyinin fotoğrafını tabutunun önüne taşıdı.Cenaze törenine katılan vatandaşlar Türk bayrağı açtı.Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kösreli köyü bölgesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetinin sağlanması ve bölgede olduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun Operasyonu"nda teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 1 asker yaralanmıştı.

Güvenlik Güçleri Cenaze Namazı Siyasi Parti Terör Operasyonu Teröristler 

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