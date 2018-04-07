Şehit Uzman Çavuş Yalap son yolculuğuna uğurlandı - KIRKLARELİ Haberi
- Cenaze töreninden genel ve detay görüntülerŞehit Uzman Çavuş Yalap son yolculuğuna uğurlandı - Hakkari'de terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın cenazesi, memleketi Kırklareli 'nde toprağa verildi - Cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Yılmaz da katıldıKIRKLARELİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap, memleketi Kırklareli 'nde son yolculuğuna uğurlandı.Şehidin Kırklareli Devlet Hastanesi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Kofçaz ilçesine bağlı Tastepe köyündeki baba ocağına getirildi. Okunan duaların ardından cenaze Kofçaz ilçesindeki camiye getirildi. Cenaze törenine katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, baba Elmas Yalap'a taziyelerini iletti.Şehidin naaşı, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın kıldırdığı namazın ardından, merasim mangası eşliğinde camiden çıkarılarak, köy mezarlığında toprağa verildi. Şehit Yalap'ın geçen yıl Çukurca ilçesinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandığı ve gönüllü olarak tekrar görev yerine gittiği öğrenildi.Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Cihan Uzun, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ve kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.