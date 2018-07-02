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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şehit uzman çavuş son yolcuğuna uğurlandı - KAHRAMANMARAŞ

Şehit uzman çavuş son yolcuğuna uğurlandı - KAHRAMANMARAŞ

- Şehidin tabutu - Şehidin yakınlarının tabuta sarılması - Şehidin eşi Sultan İmalı'nın tabuta sarılması - Cenaze namazı - Şehidin götürülmesiŞehit uzman çavuş son yolcuğuna uğurlandı - Hakkari'de "silah kazası" sonucu yaralanan ve kaldırıldığı GATA'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı'nın naaşı, memleketi Kahramanmaraş ’ta toprağa verildiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Hakkari'de helikopterin ikmal yapması için çevre emniyetini aldığı sırada "silah kazası" sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı'nın (26) naaşı, memleketi Kahramanmaraş ’ta son yolculuğuna uğurlandı.Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan, helallik alınması için Haydarbey Mahallesi'ndeki babaevine götürülen şehidin naaşı, daha sonra Ulu Cami'ye getirildi.
Burada düzenlenen törene, eşinin üniformasıyla katılan şehidin eşi Sultan İmalı, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarıldı ve "kahramanım benim" diyerek gözyaşı döktü.Cenaze törenine katılan Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 2. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şehidin annesi Ayşe ve babası Mehmet İmalı'ya taziyelerini iletti.Şehidin naaşı, kılınan namazın ardından askerlerin omuzlarında cenaze aracına kadar taşındı.Tekbirler eşliğinde bir süre cenaze aracında taşınan şehidin cenazesi, Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte defnedildi.Hakkari'de 12 Haziran'da helikopterin ikmal yapması için çevre emniyetini aldığı sırada silah kazası sonucu bacağından yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı, Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün şehit olmuştu.

İlk Müdahale Uzman Çavuş Cenaze Aracı Gözyaşı Helikopter 

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