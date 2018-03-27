Şehit Uzman Çavuş Samet Tokur’un İstanbul’daki baba ocağına ateş düştü

-Babayla röp.

-Taziye çadırı görüntü

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( İSTANBUL )- Şehit Uzman Çavuş Samet Tokur’un ailesi, İstanbul’daki evinde taziyeleri kabul ediyor İSTANBUL



- Hatay Amanos Dağı’nda teröristlerle girdiği çatışmada Şehit olan bir yıllık evli Uzman Çavuş Samet Tokur’un ailesi, Başakşehi'deki evlerinde taziyeleri kabul ediyor. Şehit Tokur’un cenazesi, yarın memleketi Samsun’da defnedilecek. Geçtiğimiz gün Hatay’ın Amanos bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında yaralı bir teröristin açtığı ateş sonucu yaralanan Uzman Çavuş Samet Tokur, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Şehit haberi, İstanbul Başakşehir’de yaşayan Tokur’un ailesine verildi.

Şehit ailesinin evinin önüne bayrak asılarak, taziye çadırı kuruldu. Tokur’un Babası Sabahattin, annesi Nazmiye Tokur ve eşi taziyeleri kabul etti. Şehit Tokur’un cenazesi Hatay’dan hava yoluyla memleketi Samsun’a getirilecek. Aile de, bu akşam İstanbul’dan Samsun’a giderek, çocukları Şehit Uzman Çavuş Samet Tokur’u Samsun’un Salıpazarı ilçesinde öğlen vakti yapılan cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlayacak. “Oğlum bir yıllık evliydi” Oğlunun 1 yıllık evli olduğunu belirten acılı baba Sabahattin Tokur, “Devletimiz sağ olsun. Vatan sağ olsun. En son kandil gecesi konuştuk. Devamlı devletimizin arkasındayız. Konuştuğumuzda kandilimi kutladı. İyi olduğunu söyledi.



Cenaze yarın öğlen vakti Samsun Salıpazarı ilçesinde olacak. 1 yıllık evliydi. Vatan sağ olsun” dedi.



