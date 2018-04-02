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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şehit Uzman Çavuş Oğuz İnan'ın babasına şehadet haberi verildi - AFYONKARAHİSAR Video

Şehit Uzman Çavuş Oğuz İnan'ın babasına şehadet haberi verildi - AFYONKARAHİSAR Video

- Şehidin baba ocağına Türk bayrağının asılmasıŞehit Uzman Çavuş Oğuz İnan'ın babasına şehadet haberi verildi - Karabük'ün Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuz İnan'ın Kore gazisi babasına acı haber verildiAFYONKARAHİSAR (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuz İnan'ın Kore gazisi babasına acı haber verildi.
Dinar İlçe Kaymakamı Mustafa Şahin, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Orhan Sırma ve diğer yetkililer şehidin Okçular köyündeki babaevine geldi.Kaymakam Şahin'den şehadet haberini alan Kore gazisi baba Musa İnan (82) büyük üzüntü yaşadı.Şehidin annesinin uzun zaman önce vefat ettiği öğrenildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.Öte yandan Uzman Çavuş İnan'ın 42'inci yaş gününde şehit olduğu belirtildi.Şehit İnan'ın evli ve iki çocuk sahibi olduğu, cenazesinin eşinin isteği üzerine İstanbul'da defnedileceği bildirildi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2 asker şehit olmuş, aracın sürücüsü Ramazan Işık da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Şehadet Şehit Hastane Baba Ocağı Karahisar 

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