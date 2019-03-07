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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şehit Uzman Çavuş Kuşdili son yolculuğuna uğurlandı - MANİSA

Şehit Uzman Çavuş Kuşdili son yolculuğuna uğurlandı - MANİSA

- Şehit Uzman Çavuş Kuşdili son yolculuğuna uğurlandı - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili baba ocağına getirilişi - Helallik alınması ve dua edilmesi - Cenaze namazı - Şehidin uğurlanmasıŞehit Uzman Çavuş Kuşdili son yolculuğuna uğurlandı - Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda çıkan kavgada bıçakla şehit edilenJandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin cenazesi, memleketi Manisa 'nın Kula ilçesinde defnedildiMANİSA (AA) - Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda çalışan bir şoför tarafından bıçaklanarak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili, memleketi Manisa 'nın Kula ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Kula ilçesindeki baba evine getirilen Hüseyin Çetin Kuşdili'nin (28) naaşı, burada helallik alınmasının ardından cenaze töreninin yapılacağı Süleyman Şah Camisi'nin avlusuna götürüldü.Cenaze törenine şehidin annesi Şengül, babası Süleyman, kardeşleri Ahmet ve Havva Kuşdili ve yakınlarının yanı sıra Vali Ahmet Deniz, AK Parti milletvekilleri İsmail Bilen, Tamer Akkal, CHP milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, 1. Komando Er Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç de katıldı.
Şehidin yakınlarına başsağlığı dileyen Manisa Valisi Deniz, baba Süleyman Kuşdili'ni teskin etmeye çalıştı.Anne Şengül Kuşdili, oğlunun tabutunun yanına gelerek, "Oğlum benim, sen bu yaşta ölmeyi hak etmedin. Ben ne yaparım sensiz." diyerek gözyaşı döktü.İl Müftüsü Sinan Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Kuşdili'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, baba Süleyman Kuşdili ile askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı.Şehidin cenazesi, Kula İlçe Şehitliği'nde toprağa verildi.
Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda dün, şoför Fatih D. ile Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili arasında tartışma yaşanmış, bıçakla yaralanan Kuşdili kaldırıldığı hastenede şehit olmuştu.

Başsağlığı Baba Ocağı Cenaze Namazı Cenaze Aracı Milletvekili 

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