Şehit Uzman Çavuş Kıratlı'yı binlerce kişi uğurladı Haberi

-naaşın götürülmesi

-bebeğinden detay

-anne, baba ve eşinden detay

-namazın kılınması

-naaşın götürülmesi

-vatandaşların sloganlar atması

-şehidin fotoğrafı



( ELAZIĞ )- Ailenin tek çocuğu olan ve 50 gün önce baba olduğu öğrenilen Şehit Muhammed Ata Kıratlı'nın memleketi Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde son yolculuğuna uğurlanırken, 50 günlük bebeği de törene sağlıkçıların kucağında katıldı ELAZIĞ



- Mardin’in Nusaybin ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı uzman çavuş Muhammed Ata Kıratlı’yı (27), memleketinde binlerce kişi son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze törenine şehit Kıratlı'nın yaklaşık 50 gün önce dünyaya gelen bebeği Elçin'de sağlık personelinin kucağında törene katıldı.

Dün Mardin’in Nusaybin ilçesi Dibek Bölgesinde terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda 3 asker yaralanmış, hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı (27) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Nusaybin Yamanlar Komando Tabur Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı helikopter ile memleketi Elazığ'ın Kovancılar ilçesine getirildi.

İlçede baba evine götürülen şehidin naaşı helalliğin alınmasından sonra Merkez Meydan Camiine getirildi.

Şehidin özgeçmişinin okumasının ardından öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılınarak dua edildi. Meslektaşları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı bir süre götürüldükten cenaze aracına kondu. Şehidi yolcu eden binlerce vatandaş ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun PKK’ sloganları atıp tekbir getirdi. Şehit Kıratlı, Asri Mezarlığında göz yaşları arasında defnedildi. Törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, İç İşleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkçıoğlu,İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, ilçe protokolü, şehit babası Hasan Kıratlı, yakınları, emniyet personeli, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı.

Hasan ve Ayşe Kıratlı çiftinin tek çocukları olan Şehit Muhammet Ata’nın Nursel Kıratlı ile evli olduğu ve 50 günlük Elçin adında kız çocukları olduğu öğrenildi.Şehidin minik kızı Elçin'de babasının cenaze törenine sağlıkçıların kucağında katıldı.



