Şehit Uzman Çavuş İsa Özkan son yolculuğuna uğurlandı - BURSA Haberi
- Cenazeden detaylar - Şehidin cenazesinin getirilmesi - CHP çelenkine tepki gösterilmesi ve çelenkin yere atılması - Sloganlar atılması - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun gelmesi - Çavuşoğlu'nun şehit babasıyla konuşması - Cenazenin namazı ve son yolculuğa uğurlanmaŞehit Uzman Çavuş İsa Özkan son yolculuğuna uğurlandı - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş İsa Özkan'ın cenazesi, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle memleketi Bursa 'da toprağa verildiBURSA (AA) - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş İsa Özkan, memleketi Bursa 'da son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Özkan'ın naaşı, önce Büyükorhan ilçesi kırsal Gedikli Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Cenaze, burada helallik alınmasının ve duaların ardından ilçe merkezindeki Orhan - ı Kebir Camisi'ne götürüldü.Bu esnada, caminin avlusunda bulunan ve üzerinde CHP Bursa İl Başkanlığı yazan metal çelengi gören şehidin bazı yakınları çelengi yere atıp, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye slogan attı.Cenaze törenine, şehidin annesi Fatma, babası Halil Özkan ve kardeşlerinin yanı sıra Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükorhan Belediye Başkanı Hasan Taş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin kardeşi Şaban Özkan'ın asker üniformasıyla katıldığı törende, baba Halil Özkan taziyeleri kabul etti.İsa Özkan'ın cenazesi, namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.