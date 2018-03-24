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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şehit Uzman Çavuş İbrahim Çetin için askeri tören düzenlendi - SİİRT

Şehit Uzman Çavuş İbrahim Çetin için askeri tören düzenlendi - SİİRT

- Siirt Devlet Hastanesi - Batman'daki terör operasyonu - Şehit Uzman Çavuş İbrahim Çetin için hastanenin bahçesinde tören düzenlendi - Hastanenin bahçesinde düzenlenen törene Vali Ali Fuat Atik, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehlivan'ın katılması - Şehit Uzman Çavuş Çetin'in cenazesinin aracan nakledilmesi - Siirt İl Müftü Vekili Muhammed Özdemir'in dua okuması Siirt 'te şehit asker için tören - Batman'daki PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Çetin için tören düzenlendiSİİRT (AA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'ndaki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Çetin için Siirt 'te tören yapıldı.PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde şehit düşen Çetin için hastanenin bahçesinde düzenlenen törene Vali Ali Fuat Atik, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
İl Müftü Vekili Muhammed Özdemir'in okuduğu duanın ardından cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı, helikopterle Batman'a gönderildi.Şehit Uzman Çavuş Çetin'in cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a nakledileceği öğrenildi.

Siyasi Partiler Siyasi Parti Terör Operasyonu Terör Örgütü Teröristler 

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