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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şehit Uzman Çavuş Emre Üçkan son yolculuğuna uğurlandı İzle

Şehit Uzman Çavuş Emre Üçkan son yolculuğuna uğurlandı İzle

Cenazenin camiye getirilmesi.

Güvenlik Güçleri Cenaze Namazı Köy Mezarlığı Ağır Yaralı Askeri Personel 

-Cenaze namazı.
-Helallik alınması.
-Cenazenin eller üzerinde götürülmesi
-Şehit foto

( KÜTAHYA - EK) KÜTAHYA

- Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışma sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Emre Üçkan (26), memleketi Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy’de toprağa verildi.
Askeri uçak ile Kütahya’ya getirilen Üçkan’ın naaşı, daha sonra Simav ilçesine bağlı Yeniköy’ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, törenin yapılacağı köy camisine getirildi.
Cenaze töreninde gözyaşı döken şehidin babası Mustafa ve annesi İftadiye Üçkan’ı askeri personel ve yakınları teselli etti. Şehidin cenaze namazı, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılırken cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından Emre Üçkan’ın naaşı köy mezarlığına defnedildi.
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