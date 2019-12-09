Şehit uzman çavuş dualarla karşılandı



- Şırnak'ın İdil ilçesinde teröristlerce araziye döşenmiş EYP’nin patlaması sonucu şehit olan Samsunlu Uzm.J.V.Kad.Çvş. Kemal Sayar, Merzifon Havaalanında dualarla karşılandı. Şırnak'ın İdil ilçesinde teröristlerce araziye döşenen EYP’nin patlaması sonucu şehit düşen Uzm.J.V.Kad.Çvş. Kemal Sayar'ın naaşı askeri uçakla Merzifon Havalimanına getirildi.

Şehidin naaşı burada Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Samsun Vali Vekili İbrahim Avcı, protokol üyeleri ve şehidin ailesi tarafından dualarla karşılandı. Şehidin naaşı buradan Samsun’un Havza ilçesine götürüldü. Şehidin cenazesi yarın toprağa verilecek Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı, Mehmet-Emine oğlu Uzman Jandarma V. Kad. Çvş. Kemal Sayar, Şırnak'ın İdil ilçesi Sarıköy köyü Pisikayası Tepesi mevkisinde BTÖ mensuplarınca araziye döşenmiş EYP’nin patlaması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimiz 10 Aralık Salı günü (yarın) Havza ilçesi Gidirli Mahallesi Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, aynı mahallede bulunan kabristanlığa defnedilecektir. Kahraman Samsunlu hemşehrimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" denildi.



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