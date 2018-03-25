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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Şehit Uzman Çavuş Çetin son yolculuğuna uğurlandı (2) - AFYONKARAHİSAR

Şehit Uzman Çavuş Çetin son yolculuğuna uğurlandı (2) - AFYONKARAHİSAR

- Şehit Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in baba ocağından helallik alma görüntüsü - Detay görüntülerŞehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin son yolculuğuna uğurlandı - Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin, memleketi Afyonkarahisar 'da, Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle toprağa verildiAFYONKARAHİSAR (AA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'ndaki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin, memleketi Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Çetin'in (31), Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, İstasyon Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı. Şehit Çetin'in 5 yaşındaki kızları Yağmur ve Nehir, asker kıyafetiyle babalarını bekledi.Helallik alınırken, şehidin babası Salih, annesi Cennet, eşi Zehra ve kızları tabuta sarılarak vedalaştı.Anne Cennet Çetin'in, "Yavrum, vatan sağolsun. 20 senedir abinin acısını çekiyordum. Senin acına nasıl dayanırım?" diye gözyaşı dökerken, eşi Zehra'nın, "İkizlerini kime emanet edeceksin. Gül yüzlüm, kömür gözlüm." sözleri herkesi duygulandırdı.Daha sonra, şehit asker için Ulu Cami'de tören düzenlendi.
Çetin'in naaşı, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, Sandıklı Şehir Mezarlığı şehitliğinde toprağa verildi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, Hatice Dudu Özkal, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, Sandıklı Kaymakamı Köksal Şakalar, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Asker Baba Ocağı Cenaze Namazı Gözyaşı Terör Örgütü 

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