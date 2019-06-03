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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şehit Uzman Çavuş ' Bugün icra edeceğimiz operasyon neticesinde birçoğumuz geri dönemeyecek' İzle

Şehit Uzman Çavuş ' Bugün icra edeceğimiz operasyon neticesinde birçoğumuz geri dönemeyecek' İzle

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-Arşiv Görüntü

( KIRŞEHİR ) Şehit Uzman Çavuş " Bugün icra edeceğimiz operasyon neticesinde birçoğumuz geri dönemeyecek"Şehit Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin son videosu ortaya çıktı KIRŞEHİR

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Irak sınırında bulunan Batıntepe üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin sızma girişiminde bulunması sonucu çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli (27)'nin silah arkadaşları tarafından çekilen son videosu ortaya çıktı. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda çekildiği tahmin edilen videoda şehit Zencirli, operasyona gitmeden önceki son anını arkadaşlarına anlatıyor. Şehit Zencirli, ne için eğitildiğini ve birçok arkadaşının operasyon sonrası şehit düşeceğini anlatırken videoda istirahat halinde olduğu gözleniyor. Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin silah arkadaşı tarafından çekilen videoda gidecekleri operasyonu anlatımı ise şöyle; "Hayatlarımızdan bile vazgeçtik. Bak kardeşim, bizler bunun için eğitildik, bunun için buraya gönderildik. Gidip icra edeceğimiz operasyon neticesinde birçoğumuz geri dönemeyecek."diyor. Aslen Kırşehirli olan şehit Zencirli'nin ailesinin 5 çocuğundan biri olduğu ve annesiyle ikamet ediyordu.
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