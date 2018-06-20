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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın naaşı son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın naaşı son yolculuğuna uğurlandı

şehit yakınlarından görüntü

Şehit Yakınları Şehit Uzman Çavuş Uzman Çavuş Cenaze Namazı Kız Kardeş 

-şehidin fotoğrafını öpüp başlarına koymaları
-tabuttan görüntü
-cenaze namazının kılınması
-tabutun taşınması
-şehidin fotoğrafları

( TRABZON ) TRABZON

- Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında askerlerin geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Bahattin Baştan memleketi Trabzon'un Düzköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Düzköy Hükümet Konağı yanında düzenlenen cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Jandarma Genel Komutanı Organeral Arif Çetin, Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen, Emniyet Müdürü Orhan Çevik, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, ailesi, yakınları ile askeri ve mülki erkan katıldı.
Şehidin ağabeylerinden Celal Baştan kardeşinin tabutunun başına gelerek gözyaşı dökerken, annesi Emine Baştan ve kız kardeşleri de tabuta sarıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit uzman çavuşun cenazesi Taşocağı mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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