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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın cenazesi askeri uçakla Trabzon'a getirildi Haberi

Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın cenazesi askeri uçakla Trabzon'a getirildi Haberi

Şehidin cenazesinin getirilişi

Askeri Uçak Uzman Çavuş Cenaze Aracı Gözyaşı Teröristler 

-Şehidin yakınları
-Cenazenin karşılanması
-detaylar

( TRABZON ) - TRABZON

- Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında askerlerin geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın cenazesi askeri uçakla memleketi Trabzon'a getirildi.
Havalimanında cenazeyi Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen, Emniyet Müdürü Orhan Çevik, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, ailesi, yakınları ile askeri ve mülki erkan karşıladı. Şehidin özel eşyaları silah arkadaşı tarafından ailesine teslim edilirken, şehidin ağabeyi Sebahattin Baştan ve anne Emine Baştan gözyaşı döktü. Şehit uzman çavuşun cenazesi ardından cenaze aracıyla Düzköy ilçesine götürüldü. (BK-ÖS-Y)
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