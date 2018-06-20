Şehit Uzman Çavuş Ak son yolculuğuna uğurlandı -HATAY
- Şehidin uğurlanmasıHATAY (AA) - Şırnak'ın Gabar Dağı mevkisinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş İzzet Ak, memleketi Hatay 'ın Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Dörtyol Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınmak üzere Yeşilköy Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada edilen duaların ardından Şehit Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Hatay Valisi Erdal Ata, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin eşi Kübra Ak, törene eşinin kamuflaj üniformasıyla geldi.Kılınan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş İzzet Ak'ın cenazesi toprağa verildi. Şırnak kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca bölgeye yerleştirilen el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.