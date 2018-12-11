- Şehit Uysal’ın vasiyeti yerine getirildi



- Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Şehit Fatih Uysal’ın vasiyetini yerine getirdi. Şehidin vasiyeti olan ve Alanya Belediyesi ekiplerince yapımı tamamlanan evin anahtarlarını Başkan Yücel, Şehit anne ve babasına teslim etti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Diyarbakır Dicle’de araziye döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucunda Şehit olan Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın vasiyeti için ailesine verdiği sözü yerine getirdi. Şehit Fatih Uysal’ın ailesine ev yapılmasını vasiyet olarak bıraktığını öğrenen Başkan Yücel, Belediye ekiplerini harekete geçirerek kısa sürede evin tamamlanmasını sağladı ve Şehit ailesine anahtarlarını kendisi teslim etti. Yücel: “Şehidimizin vasiyetini yerine getirdik” Şehit ailesine anahtarları teslim eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Şehidimiz Uzman Çavuş Fatih Uysal’ın en büyük hayalinin ailesine bir ev yaptırmak olduğunu öğrendik. Alanya Belediyesi olarak şehidimizin hayalini ve vasiyetini görev edindik. Bugünde görevimizi tamamlamış bulunmaktayız. Şehidimizin emanetleri bizlerin emanetleridir. Her zaman onların yanındayız. Ailemize hayırlı uğurlu olsun. Şehidimiz huzur içinde uyusun.” Vasiyeti yerine getirilen Şehit Fatih Uysal’ın anne ve babası Gülsüm-Mustafa Uysal çifti, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür etti. (SÇ-Y)

