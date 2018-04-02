Şehit UMKE görevlisini binlerce Erzurumlu uğurladı
- Törenden genel ve detay görüntüSuriye'nin Afrin bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi Burak Tatar, memleketi Erzurum 'da, binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Tatar'ın naaşı, Erzurum 112 Komuta Kontrol Merkezi önünde düzenlenen törenin ardından ambulanslardan oluşan konvoy eşliğinde kent merkezindeki Narmanlı Camisi'ne getirildi. Törende, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir ve Orhan Deligöz, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, şehit yakınları, askeri erkan, kurum yetkilileri ve binlerce vatandaş da hazır bulundu.Törende, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, cenaze namazını kıldırdıktan sonra katılımcılardan helallik aldı.Ardından polis mangasınca, musalladan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra ambulansa konuldu. Bu sırada vatandaşlar tekbirler getirerek "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.Şehit UMKE görevlisinin naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Güzelova Mahallesi'ne götürüldü.