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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şehit UMKE görevlisi için tören - GAZİANTEP Video

Şehit UMKE görevlisi için tören - GAZİANTEP Video



: - Tören alanından görüntüler - Burak Tatar'ın naaşının Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağa konulması - Detaylar Gaziantep 'te şehit UMKE görevlisi için tören - Suriye'nin Afrin bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan UMKE görevlisi Burak Tatar, düzenlenen törenin ardından memleketi Erzurum'a uğurlandıGAZİANTEP (AA) - Suriye'nin Afrin bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi Burak Tatar için Gaziantep 'te tören düzenlendi.
Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Tatar'ın cenazesi, kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na getirildi.
Burada düzenlenen törenin ardından Tatar'ın naaşı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla memleketi Erzurum'a uğurlandı.Törene, Vali Vekili Halil Uyumaz, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Müftüsü Ahmet Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım, askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehit General Cenaze Çağa Gesi 

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