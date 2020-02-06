Şehit Ufuk Deniz’i binlerce kişi uğurladı

-Şehidin fotoğrafı



( KASTAMONU )- Şehidin annesi olayı duyunca 160 kez aramış KASTAMONU



- Çığ düşmesi sonucu şehit olan Ufuk Deniz memleketi Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Van-Bahçesaray yolunda çığ düşmesi sonucu şehit olan Tosya Merkez nüfusuna kayıtlı, J. Uzm. Onb. Ufuk DENİZ, memleketinde binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı, törende gözyaşları sel oldu. Hava yolu ile Kastamonu’ya getirilen şehidin naaşı karayolu ile kortej eşliğinde memleketi olan Tosya ilçesine getirildi.

Şehidin annesinin yaşadığı evin önünde taziye çadırı kuruldu. Şehidin naaşı evinin önüne getirilerek helallik alındı. Cenaze törenine katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ve Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz anneyi yalnız bırakmadı. Kapı önünde helallik alınmasının ardından şehidin albayarağa sarılı naaşı tören alanına getirildi.

Saygı duruşunun ardından törende konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı Van iline gittiğini belirterek onların Vanlıların “kardeşimiz o bizim, Tosyalılara selamlarımızı götürün. Bahçesaray insanlarını kurtarmak için kendini feda etti” dediğini aktardı. Kaymakçı; “Allah rahmet eylesin, ailesine, yakınlarına, Tosyalılara sabır versin, artık Ufuk kardeşimiz sadece ailesinin değil, tüm Türkiye’nin evladı oldu. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Törende konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz; “öncelikle acımızı paylaşmak üzere bir aradayız. Zor bir coğrafyadayız. Bu zorluk neden kaynaklanırsa kaynaklansın, askerimiz, polisimiz ve vatandaşlarımız gerektiğinde vatanımız için milletimiz için canını vermeye hazır olduğunu bir kez daha gösterdi. Kardeşimiz çığ altında kalanları kurtarmak için gittiğinde şahadet mertebesine ulaştı. Ailesine başsağlığı diliyorum, Tosyalılara başsağlığı diliyorum, Milletimize başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Cenaze namazını kılmak için saf tutan binlerce kişi alana sığmadı. Şehit için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından kortej eşliğinde dua ve tekbirlerle Tosya Şehitliğine getirilen Şehit Ufuk Deniz gözyaşları içinde defnedildi. Şehidin naşının defnedilmesinin ardından kabrin başına gelen büyükbabası gözyaşlarına hakim olamadı. Annesi olayı duyunca 160 kez aramış Sabah annesini arayan Şehit Ufuk Deniz annesinden helallik alarak, “çığ bölgesine gidiyoruz vatandaşlarımızı kurtarmaya. Fakat oralarda telefon çekmiyor, bana ulaşamazsanız beni merak etmeyin, ben iyiyim” dediği öğrenilirken gözyaşlarına hakim olamayan anne Behiye Odun; “akşam çığ haberini duyunca 160 defa aradım ama ulaşamadım” dediği öğrenildi. 23 Yaşında olan Şehit Ufuk Deniz 7 aylık askerdi. Törene; Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve 26. Dönem Milletvekili Murat Demir, protokol üyeleri, şehidin ailesi ve binlerce vatandaş katıldı.





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