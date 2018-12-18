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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Şehit Tuncer son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Şehit Tuncer son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Cenaze töreninden görüntüler

Şehit Cenaze Polis Memuru Teröristler Saldırı 

-Naaşın Uşak'a getirilmesi
-Bakan Soylu'nun tabutu taşımasından detaylar
-Şehidin fotoğrafı

( UŞAK ) UŞAK

- Diyarbakır’ın Hani ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Nazım Tuncer öğle namazına müteakip gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolcuğuna uğurlandı.Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

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