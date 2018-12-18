Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Şehit Tuncer’in naaşı memleketi Uşak’a getirildi İzle

Şehit Tuncer’in naaşı memleketi Uşak’a getirildi İzle

Şehidin tabutunun askerler tarafından taşınması

Şehit Cenaze Polis Memuru Teröristler Saldırı 

-Şehidin yakınlarının tabutun önündeki görüntüsü
-Şehidin fotoğrafı

( UŞAK ) UŞAK

- Diyarbakır’ın Hani ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Nazım Tuncer’in naaşı memleketi Uşak’a getirildi.
Diyarbakı’da gerçekleştirilen törenin ardından şehidi naşı hava yolu ile Uşak Havalimanı’na getirildi.
Şehidin naşını burada Vali Funda Kocabıyık ve kent protokol üyeleri karşıladı. Ardından ambulansa alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu defin edileceği Banaz’ın Kızılhisar köyüne doğru yola çıktı. Şehit Tuncer öğlen namazına müteakip gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılması bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı