Şehit Tuncer’in naaşı memleketi Uşak’a getirildi İzle

-Şehidin yakınlarının tabutun önündeki görüntüsü

-Şehidin fotoğrafı



( UŞAK ) UŞAK



- Diyarbakır’ın Hani ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Nazım Tuncer’in naaşı memleketi Uşak’a getirildi.

Diyarbakı’da gerçekleştirilen törenin ardından şehidi naşı hava yolu ile Uşak Havalimanı’na getirildi.

Şehidin naşını burada Vali Funda Kocabıyık ve kent protokol üyeleri karşıladı. Ardından ambulansa alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu defin edileceği Banaz’ın Kızılhisar köyüne doğru yola çıktı. Şehit Tuncer öğlen namazına müteakip gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılması bekleniyor.

