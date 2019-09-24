Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Şehit Topçu Teğmen Dinçer, son yolculuğuna uğurlandı - KONYA

Şehit Topçu Teğmen Dinçer, son yolculuğuna uğurlandı - KONYA

- Şehit Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in cenaze töreni - Şehit ailesiden detaylar - Şehit yakınlarından görüntüler - Şehidin namazgaha getirilmesi - Şehidin cenaze namazının kılınmasıŞehit Topçu Teğmen Dinçer, son yolculuğuna uğurlandı - Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Topçu Teğmen Fikret Dinçer, Konya 'da toprağa verildiKONYA (AA) - Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Topçu Teğmen Fikret Dinçer, Konya 'da son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Dinçer'in naaşı Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alınarak, silah arkadaşlarının omuzlarında Musalla Mezarlığı'na getirildi.
Bu sırada, baba Ali, anne Zübeyde ile şehidin eşi Şerife Dinçer, tabuta sarılarak gözyaşı döktü, şehitten helallik istedi.Annesi tarafından tabutun yanına getirilen, şehidin geçen yıl dünyaya gelen kızı Mina da babasının fotoğrafına dokundu.Şehidin eşi Şerife Dinçer, kızına; "Kızım bak baban gidiyor. Hadi veda et." diye seslendi. Anne Zübeyde Dinçer ise "Canım oğlum. Ben sana nasıl veda edeyim." diyerek gözyaşı döktü.Dinçer'in cenazesi, ikindi namazının ardından İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun, Musalla Mezarlığı'ndaki tarihi namazgahta kıldırdığı cenaze namazına müteakip Konya Şehitliği'ne defnedildi.Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Sarılar Cenaze Namazı Gözyaşı Teröristler 

İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı