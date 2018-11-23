Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Şehit Teğmen son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Teğmen son yolculuğuna uğurlandı

Cenazenin camiye getirilmesi

Şehit Yakınları Baba Ocağı Cenaze Namazı Askeri Tören Gözyaşı 

-Ailenin taziyeleri kabul etmeleri
-şehit foto

( AYDIN )- Şehidin naaşını taşıyan top arabasına binlerce hemşehrisi eşlik etti AYDIN

- Van'ın Çaldıran ilçesinde, askeri aracın buzlanma sonucu devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Teğmen Muhammet Can Sevim, baba ocağı Aydın’ın Nazilli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Tuzla Askeri Akademisi'nden 3 ay önce mezun olduktan sonra ilk görev yeri olan Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanan Teğmen Muhammet Can Sevim’in (28) naaşı, Van’da düzenlenen askeri törenin ardından havayoluyla İzmir’e, oradan da helikopterle Nazilli Şehir Stadı’na getirildi.
Şehidin cenazesini karşılayan Nazilli Adliyesi’nde memur olarak çalışan 5 aylık hamile eşi Özlem Sevim ile babası Cahit Sevim ve anne Semra Sevim metanetlerini korumaya çalıştı. Askeri personel ve protokol üyeleri de, şehit yakınlarının yanından bir an olsun bile ayrılmadı. Şehit Teğmen’in 6 ay önce evlendiği eşi ve ailesi, Sevim’in naaşı ve resmine sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim'in naaşı daha sonra uzun bir araç kuyruğuyla Nazilli Devlet Hastanesi morguna getirildi.
Hastaneden alınarak Kocacami’ye getirilecek olan şehidin naaşı, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzunda taşınarak top arabasına konuldu. Eşi ve protokolün eşlik ettiği top aramasında taşınan şehidin naaşı, Eğriboğun Mezarlığı Şehitliğinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit için düzenlenen cenaze törenine Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Kuvvet Erim, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Haluk Alıcık, askeri erkan, protokol üyeleri ve ailenin yakınlarıyla binlerce vatandaş katıldı.
(MB-Y)
İlgili Foto Galeriler
Şehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası TöreniŞehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası Töreni
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı