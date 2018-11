Şehit Teğmen Sevim'in naaşı baba ocağına getirildi Haberi

-Cenazenin karşılanması

- Van'ın Çaldıran ilçesinde, askeri aracın buzlanma sonucu devrilmesiyle meydana gelen kazada şehit olan Teğmen Muhammet Can Sevim'in naaşı baba ocağı Aydın’ın Nazilli ilçesine getirildi.

İstanbul Tuzla Askeri Akademisi'nden 3 ay önce mezun olduktan sonra ilk görev yeri olan Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanan Teğmen Muhammet Can Sevim’in (28) naaşı, Van’da düzenlenen askeri törenin ardından havayoluyla İzmir’e, oradan da helikopterle Nazilli Şehir Stadı’na getirildi.

Şehidin cenazesini karşılayan Nazilli Adliyesi’nde memur olarak çalışan 5 aylık hamile eşi Özlem Sevim ile babası Cahit Sevim ve anne Semra Sevim metanetlerini korumaya çalıştı. Askeri personel ve protokol üyeleri de, şehit yakınlarının yanından bir an olsun bile ayrılmadı. Şehit Teğmen’in 6 ay önce evlendiği eşi ve ailesi, Sevim’in naaşı ve resmine sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim'in naaşı daha sonra uzun bir araç kuyruğuyla Nazilli Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Hastaneden alınarak Kocacami’ye getirilecek olan şehidin naaşı, ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.