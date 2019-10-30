Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğa uğurlandı - KOCAELİ

Şehit Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğa uğurlandı - KOCAELİ

- Cenaze namazı öncesi görüntüler - Cenaze namazının kılınması - Askeri tören - Pençe - 3 Harekatı'nda keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın cenazesi, memleketi Kocaeli 'de defnedildiKOCAELİ (AA) - Pençe - 3 Harekatı'nda keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında rahatsızlanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak, memleketi Kocaeli 'de son yolculuğa uğurlandı.Şehit Ablak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Cengiz Topel Havalimanı'ndan alınarak Gölcük ilçesi İhsaniye Çiftlik Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.
Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından cenaze, Çiftlik Mahallesi'ndeki Hicret Camisi'ne getirildi.
Şehidin annesi ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da törene katılarak şehidin eşi Esma, babası Urhan ve annesi Elif Ablak ile yakınlarına başsağlığı diledi.İl Müftüsü Sinan Cihan'ın ikindi vakti kıldırdığı namazın ardından şehidin cenazesi, omuzlara alınarak top arabasına taşındı.Protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla top arabasının arkasından yürüyerek, tekbir getirdi. Bakan Yardımcısı Eldemir ve Vali Aksoy, yürürken şehit babasının elinden tuttu.Kamuran Ablak'ın cenazesi, Gölcük Şehitliği'nde toprağa verildi.
Bu arada şehidin 7 ay önce evlendiği öğrenildi.Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra milletvekilleri, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Eğitim, Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile bazı bakan, kurum ve kuruluşların çelenk gönderdiği görüldü.

Başsağlığı İl Başkanları Şehit Babası Siyasi Partiler Siyasi Parti 

loading...
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları ToplantısıAK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı