Şehit Teğmen'in naaşı Konya'da toprağa verildi

- Şehidin ailesinin beklemesi - Şehidin yakınlarından görüntüler - Şehidin namazgaha getirilmesi - Şehidin cenaze namazının kılınmasıKONYA (AA) - Irak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesi Konya 'da toprağa verildi. Şehit Teğmen Dinçer, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Konya Şehitliği’ne defnedildi.
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