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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Şehit Teğmen Güngör Dolunay son yolculuğuna uğurlandı - İZMİR

Şehit Teğmen Güngör Dolunay son yolculuğuna uğurlandı - İZMİR

- Cenaze namazına katılanlardan görüntüler - Şehit yakınlarında detay, - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cenazeye katılması - Cenaze namazının kılınması ve dua edilmesi - Şehidin uğurlanmasıİZMİR - Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın cenazesi, 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde kılınan namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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