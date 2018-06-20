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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı Nefes Kesti

- Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı Nefes Kesti

Ararma kurtarma görüntüleri

Kuru Yük Gemisi Ambulans Helikopter Uluslararası Sahil Güvenlik Kurtarma Helikopteri 

-Paraşütle denize iniş
-Göçmenler müdahale
-Helikopterlerin görüntüleri
-Komutanın konuşması
-Tüm hava ve deniz araçlarının görüntüsü

( GİRNE ) - Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı nefes kesti GİRNE

- Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatta Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden birçok unsur görevlendirildi. Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde icra edilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, deniz safhasının da tamamlanmasıyla birlikte sona erdi. Gazimağusa açıklarında, uluslararası sularda ve Türk arama kurtarma bölgesi içinde gerçekleşen tatbikatta, kurtarma yapılan bölge ve alanlara müdahale edildi. Tatbikatta seyir halinde bulunan ve çatma sonucu yangın çıkan bir kuru yük gemisinden denize atlayan kazazedeler ile içerisinde çok sayıda göçmen bulunan ticari gemideki kazazedelerin, ayrıca bir ticari gemi ile tankerin çarpışması sonucu denize düşen kazazedelerin aranması ve kurtarılmasını amaçlayan senaryolar başarıyla icra edildi. Tatbikatta arama kurtarma görevi maksadıyla Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 fırkateyn, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 SG korveti, 4 SG botu, 1 arama kurtarma uçağı, 4 SG helikopteri ve 1 deniz güvenlik timi, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri ve 1 personel kurtarma timi, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 arama kurtarma helikopteri, 1 ambulans helikopteri, 3 SG botu ve KKTC Kıyı Emniyeti ve Kurtarma Limited Şirketine ait 2 römorkör görevlendirildi. Tatbikatın ardından sahil güvenlik komutanı vekilinden açıklama Tatbikatın ardından bir açıklama yapan Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, “Tatbikat ile denizde can, mal, seyir ve çevre emniyetinin sağlanması bağlamında, unsurların hazırlık düzeyini ve harekat kabiliyetini geliştirmede katkı sağlanmış, arama kurtarma sorumluluk sahamız dahilinde, her türlü deniz ve hava şartında, 24 saat süre ile arama kurtarma faaliyetlerinin, Türkiye ve KKTC tarafından, koordineli bir şekilde ve karşılıklı işbirliği içinde başarı ile icra edilebileceği ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterilmiştir. Özellikle Doğu Akdeniz gibi bir deniz alanında meydana gelebilecek kazalara kısa sürede reaksiyon gösterebilecek etkin bir arama kurtarma organizasyonuna sahip olan Türkiye Cumhuriyeti, ana maksadı başta insan hayatı kurtarmak olan arama kurtarma faaliyetlerinin etkinlikle icra edilmesi maksadıyla, KKTC'yi, arama kurtarma alanında daha önceki dönemlerde olduğu gibi, kapasitesinin geliştirilmesini desteklemeye ve karşılıklı işbirliğini arttırmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

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