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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı - LEFKOŞA

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı - LEFKOŞA

- KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Algan'ın sunumu - KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Algan: - "KKTC, ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti unsurları ile gönül ve emel birliği içinde, gece gündüz, kara ve uluslararası sularda her zaman her yerde arama kurtarma harekatı icra etmeye hazırdır"LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, "KKTC, ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti unsurları ile gönül ve emel birliği içinde, gece gündüz, karada ve uluslararası sularda her zaman her yerde arama kurtarma harekatı icra etmeye hazırdır." dedi.
Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı öncesinde KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında basın brifingi verildi.
Brifingi veren Tümgeneral Algan, bu yılki tatbikatın kara safhasının bugün Girne 101 Evler bölgesinde, deniz safhasının ise yarın Gazimağusa bölgesinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Tatbikatın ilk safhasını oluşturan kara safhasında 101 Evler bölgesinde İzmir - Ercan yolcu uçağının tehlike sinyali vermesi üzerine arama ve kurtarma operasyonunun yapılacağını ifade eden Algan, tatbikatın yarınki deniz aşamasındaysa Gazimağusa açıklarında seyir halindeki bir ticari yat ile yasa dışı göçmen taşıyan kuru yük gemisinin çarpışması ve sonrasında yaşanacak olayların canlandırılacağını anlattı.Algan, ayrıca Gazimağusa açıklarında İzmir’den Kalecik’e gelirken kuru yük gemisinin çarptığı akaryakıt tankerinin yardım çağrısında bulunması senaryosunun ele alınacağını belirtti.
Tatbikata Türkiye ve KKTC’den kurum ve kuruluşların katılacağına işaret eden Algan, "Arama kurtarma harekatı, doğrudan insan hayatıyla ilgili olduğundan zamana karşı ve ölümle yaşam arasında bir yarış halinde icra edilmek zorundadır. KKTC, ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti unsurları ile gönül ve emel birliği içerisinde, gece gündüz, kara ve uluslararası sularda her yerde her zaman arama kurtarma harekatı icra etmeye hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.Tümgeneral Algan, Caner Gönyeli'nin eşine, brifing öncesinde hediye takdim etti.Brifinge Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Bülent Olcay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Tuğgeneral Yusuf Erge, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Tuğamiral Önder Gürbüz ile diğer askeri yetkililer katıldı.

Kurtarma Operasyonu Akaryakıt Tankeri Kuru Yük Gemisi Yakıt Tankeri Yardım Çağrısı 

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