Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ-2018 Arama Kurtarma Tatbikatı - GAZİMAĞUSA
- Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ - 2018 Arama Kurtarma TatbikatıGAZİMAĞUSA - Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ - 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arama Kurtarma Teşkilatında yer alan sivil ve askerî unsurların katılımıyla, 18 - 22 Haziran 2018 tarihleri arasında, Doğu Akdeniz’de, Gazimağusa açıklarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları ve kara suları ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda icra edilmiştir.