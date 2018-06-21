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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ-2018 Arama Kurtarma Tatbikatı - GAZİMAĞUSA

Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ-2018 Arama Kurtarma Tatbikatı - GAZİMAĞUSA

- Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ - 2018 Arama Kurtarma TatbikatıGAZİMAĞUSA - Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ - 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arama Kurtarma Teşkilatında yer alan sivil ve askerî unsurların katılımıyla, 18 - 22 Haziran 2018 tarihleri arasında, Doğu Akdeniz’de, Gazimağusa açıklarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları ve kara suları ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda icra edilmiştir.

Gesi Uluslararası 

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