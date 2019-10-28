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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şehit Sarıtosun'un cenazesi Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na getirildi - İSTANBUL

Şehit Sarıtosun'un cenazesi Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na getirildi - İSTANBUL

- Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen şehit cenazesini taşıyan uçağın karşılanmasıİSTANBUL - Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif - gözetleme yapan güvenlik güçlerine yönelik terör örgütünün saldırısında şehit olan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'un cenazesi, memleketi Kocaeli'ne götürülmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi.

Şehit Güvenlik Güçleri Terör Örgütü Saldırı Şehit Cenazesi 

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