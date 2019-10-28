Şehit Sarıtosun'un cenazesi Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na getirildi - İSTANBUL
- Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen şehit cenazesini taşıyan uçağın karşılanmasıİSTANBUL - Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif - gözetleme yapan güvenlik güçlerine yönelik terör örgütünün saldırısında şehit olan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'un cenazesi, memleketi Kocaeli'ne götürülmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi.
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