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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Şehit Salih 44 Yıl Sonra Huzura Kavuştu.

- Şehit Salih 44 Yıl Sonra Huzura Kavuştu.

Şehit İhsan Güven Salih'in Tekke Bahçesi’ndeki cenaze töreni

( LEFKOŞA ) - Şehit Salih 44 yıl sonra huzura kavuştu. LEFKOŞA

Şehit Cenaze Cenaze Namazı Askeri Tören Başkent 


- KKTC Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Tekke Bahçesi’nde yürüttüğü kazılarda bulunan Şehit İhsan Güven Salih, bugün başkent Lefkoşa’daki Tekke Bahçesi’nde toprağa verildi.
İhsan Güven Salih, 1974’te Doğruyol köyünde Rumlar tarafından şehit edilmişti. KKTC Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Tekke Bahçesi’nde yürüttüğü kazılarda naaşına ait kemikler beş kişilik mezarda bulunan Şehit İhsan Güven Salih, bugün Küçük Kaymaklı Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Lefkoşa Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedildi. Törene, UBP Milletvekili Ersin Tatar’ın yanı sıra sivil ve askeri yetkililer, gazeteciler, muharip dernek temsilcileri, Kayıp Şahıslar Komitesi mensupları, İhsan Güven Salih’in ailesi ve sevenleri katıldı.
Saygı duruşu ve saygı atışıyla başlayan törende İhsan Güven Salih’in tabutunun sarılı olduğu bayrak oğlu Salih Güven’e teslim edildi. Defin işleminin ardından mezara çiçekler bırakıldı ve din görevlisi dua okudu. Törende, KTBK Gaziler Derneği Başkanı Adül Çimen konuşma yaptı. İhsan Güven Salih’in Doğruyol’da 600 kişilik Rum birliğine karşı 24 kişiyle beraber omuz omuza savaştığını kaydeden Çimen, Salih’in kahramanca şehit olduğunu vurgulayarak, ailenin rahat olmasını istedi." 1940’ta Lefkoşa’da doğan, Maliye’de memur olarak çalışan üç çocuk babası İhsan Güven Salih, 1974’te Doğruyol köyünde Rumlar tarafından şehit edilmişti.
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