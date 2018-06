Şehit Ramazan’sız ilk bayram İzle

-Şehit ailelerinden görüntü

KONYA



- İzmir’de 9 ay önce kaza kurşunuyla şehit olan Ulaştırma Er Ramazan Özmen’in ailesi oğulları olmadan ilk bayramlarını geçiriyor. Şehidin oğlunun kabrini ziyaret eden annesi “Ben bugün bayramlık getirdim Ramazan’a” dedi.

8 Ekim 2016 Pazar günü İzmir Merkez Komutanlığı emrinde görevli Ulaştırma Er Ramazan Özmen, görevde olduğu sırada başka bir personel tarafından kazara vurulması sonucu şehit oldu. Ramazan Özmen’in babası Kani ve annesi Semra Özmen çocuklarının kabrini ziyaret etti. İki oğlu ve bir kızı olan Kani Özmen, bir oğlunu şehit verdiğini belirterek, “47 yaşındayım, Konyalıyız. İşte burada evladımızın ilk bayramını kutlamaya geldik. Onsuz geçen ilk bayramımız. İnşallah başka acılar göstermez Rabbim. Üç tane çocuğum var en büyükleriydi Ramazan’ım. Ondan sonra bir kızım ve bir Mustafa’m var. Allah onların acılarını göstermesin inşallah” şeklinde konuştu.

“Rabbim istemiş bizden çok seviyormuş aldı emanetini” Şehitliğin Peygamberlikten sonraki mertebe olduğunu söyleyen Kani Özmen, “Emekli paşa korumasıydı. Olmayacak bir kaza, Allah kimsenin başına vermesin. Bir kaza sonucu evladım şehadete ulaştı. Bunun üzerine söylenecek bir şey yok, sözün bittiği yer artık. Şehitlik peygamberlikten sonraki mertebe inşallah. Bizim gönlümüzde şehit inşallah, Rabbimin huzurunda da şehittir. Rabbimizin bir emanetiydi bize. 20 yıl bakabildiysek ne mutlu. Emanetini aldı bizden. Ölüm Allah’ın emri. Var mı ötesi? Yok. Biz ne desek değiştiremeyiz. Rabbim istemiş, bizden çok seviyormuş aldı emanetini. Bizlere de sabırla ona kavuşmak düşüyor. Bütün şehit ailelerinin bayramları mübarek olsun, şehitlerimizin bayramları mübarek olsun orada inşallah. Bizleri izliyorlar. Onlar ölmediler, onlar her an yanımızdalar” dedi.

“Bize her bayram acı olacak” Şehidin annesi 41 yaşındaki Semra Özmen oğulları olmadan geçirdikleri ilk bayram olduğunu söyleyerek, “Bizim ilk bayramımız. Biz bugün bayramlaşmaya geldik Ramazan'la. Biz bayramlaşmaya geldik. Çok onur verici ama çok acı bir şey, çok onurluyuz. Şerefliyiz. Ben bugün bayramlık getirdim Ramazan’a. 8 ayımız bitti, 9’a girdik. 9 aydır hasretiz, özlemiz. Burası artık Ramazan’ın evi. Yani bayramlar acı olacak artık herhalde. Her bayram acı olacak bize, her bayram acı olacak” ifadelerini kullandı. “Bütün şehitler bizim şehidimiz onun için geldik” Bayramlarda şehitleri ziyaret eden İbrahim Uysal ise, “Şehitleri ziyarete geldik. Onlara dua etmek için geldik. Bizim şehidimiz yok burada ama bütün şehitler bizim şehidimiz onun için geldik, dua ettik. Allah rahmet eylesin hepsini. Bizim için öldüler. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu vatan bizim, eninde sonunda hepimizin gideceği yer burası” ifadelerini dile getirdi. Konya Şehitliğine gelen diğer şehit yakınları ve aileleri şehitliği ziyaret ederek dua okudu. Öte yandan mezarlıklara giden vatandaşlar ise kabir ziyaretlerinde bulundu. (MB-AH-