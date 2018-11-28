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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit polisin cenazesi memleketine uğurlandı - BATMAN

Şehit polisin cenazesi memleketine uğurlandı - BATMAN

- Şehit Polis Birol Öztekin'in cenazesinin hastaneden alınması - Öztekin'in cenazesinin konvoyla emniyete götürülmesi - Şehit Polis Birol Öztekin'in cenazesinin uğurlanması - Vatandaşların törene katılması Batman 'da şehit polis için tören - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen polis memuru Birol Öztekin'in cenazesi memleketi Diyarbakır'a uğurlandıBATMAN (AA) - Batman 'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Birol Öztekin için tören düzenlendi.
Şehit Öztekin'in cenazesi özel hastanenin morgundan alınarak, Turgut Özal Bulvarı'ndan yüzlerce aracın yer aldığı konvoy eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Burada düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında konulduğu cenaze aracıyla memleketi Diyarbakır'a gönderildi.Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Hulusi Şahin, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.
Öte yandan, şehidin Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin Adnan Menderes Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Batman 'da dün akşam Hilal Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada yaralanan polis memuru Birol Öztekin kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, evdeki 4 yaşındaki çocuğu rehin alarak kendisine siper etmesi dolayısıyla güvenlik güçlerinin hassas davrandığı, şehit düşen polis memurunun da çocuğa zarar gelmemesi için yoğun çaba gösterdiği belirlenmişti.

Sivil Toplum Kuruluşu Saygı Duruşu Güvenlik Güçleri Cenaze Aracı Terör Örgütü 

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