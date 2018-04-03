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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Şehit polisi son yolculuğuna iki bakan ve binler uğurladı

Şehit polisi son yolculuğuna iki bakan ve binler uğurladı

Cenazeden görüntü

Polis Aracı Şehit Yakınları Polis Memuru Kurtarma Ekibi Cenaze Namazı 

-Cenaze namazı
-Tabutun taşınması
-Şehit foto

( SAMSUN )- Trabzon'da 13 gün önce derede kaybolan ve dün cesedi bulunan polis memuru Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı SAMSUN

- Trabzon’un Maçka ilçesinde 13 gün önce polis aracının dereye uçması sonucu akıntıya kapılarak kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan Samsunlu polis memuru Mehmet Ayan(25), Samsun’un Çarşamba ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Trabzon’un Maçka ilçesindeki Çatak mevkisinde 13 gün önce görevi sırasında içerisinde bulundukları aracın dereye uçması sonucu dere sularında kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı arama çalışmaları dün sonuçlandı. AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli kurumlardan 450 kişilik arama kurtarma ekibinin aramaları sonucu Ayan'ın cansız bedeni kaza yerine yaklaşık 15 km mesafedeki Esiroğlu Arıtma Tesisleri regülatör havuzu mevkisinde bulundu. Şehidin cenazesi dün memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesine getirildi.
"Asıl yerine gidiyorsun" Şehit polis memuru için öğle namazını müteakip Çarşamba ilçesi Rıdvan Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Evli olan şehidin tabutu kaldırılırken erkek kardeşlerinin gözyaşları sel oldu. Şehidin erkek kardeşi "Asıl yerine gidiyorsun" diyerek kardeşini uğurladı. Şehidin cenazesi Belediye Yeni Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, askeri erkan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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