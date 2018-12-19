Şehit polis Tuncer'in naaşı Uşak'a getirildi

: - Şehit polis Nazım Tuncer'in naaşı Uşak 'a getirildi - Şehidin naaşını taşıyan uçağın havaalanına inişi - Şehidin yakınları - Şehidin naaşının omuzlarda taşınması - Şehidin naaşının cenaze aracına taşınması - Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nazım Tuncer'in naaşı Uşak 'a getirildiUŞAK (AA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nazım Tuncer'in naaşı Uşak 'a getirildi. Askeri uçakla Uşak Havaalanı'na getirilen şehit polis memuru Nazım Tuncer'in naaşını, ailesi, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, protokol üyeleri, askerler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar karşıladı.Şehidin naaşı, uçaktan indirildikten sonra silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze arabasına konurken şehidin eşi Sevilay Tuncer, annesi Ayşe Tuncer ve babası Mehmet Tuncer gözyaşlarını tutamadı.Anne Ayşe Tuncer, "ağlamayacağım, teröristleri sevindirmeyeceğim." dedi. Şehidin naaşı daha sonra Banaz İlçesi Kızılhisar Köyü'ne götürüldü.Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 polis yaralanmış, yaralı polislerden Nazım Tuncer Diyarbakır'daki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde şehit düşmüştü.