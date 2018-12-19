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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit polis Nazım Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı (1) - UŞAK

Şehit polis Nazım Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı (1) - UŞAK

- Cenazenin getirilmesi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi - Cenaze namazının kılınması - Cenazenin götürülmesiŞehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - PKK'lı teröristlerce Diyarbakır'da düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nazım Tuncer'in cenazesi, Uşak 'ta toprağa verildi - Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı - Şehidin annesi Ayşe Tuncer: "Ağlamayacağım, teröristleri sevindirmeyeceğim"UŞAK (AA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nazım Tuncer, Uşak 'ın Banaz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Tuncer'in naaşı, askeri uçakla Uşak Havaalanı'na getirildi.
Şehit polis memuru Nazım Tuncer'in naaşını, ailesi, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, protokol üyeleri, askerler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar karşıladı.Şehidin naaşı, uçaktan indirildikten sonra silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze arabasına konurken şehidin eşi Sevilay Tuncer, annesi Ayşe Tuncer ve babası Mehmet Tuncer gözyaşlarını tutamadı.Anne Ayşe Tuncer, "Ağlamayacağım, teröristleri sevindirmeyeceğim." dedi.
Şehidin cenazesi daha sonra Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyündeki babaevine götürüldü ve burada "helallik" alındı.Cenazesi tekbirlerle köy meydanına götürülen şehit için burada tören düzenlendi.
Buradaki törene, şehidin eşi Sevilay, annesi Ayşe, babası Mehmet, ağabeyleri Mustafa, Ömer ve İrfan Tuncer ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
- "İntikamını alacağız"Bakan Soylu, şehidin eşi Sevilay Tuncer'e başsağlığı dileyerek, "Allah sabır versin, Allah mekanını cennet etsin, intikamını alacağız." dedi.
Bu sırada Tuncer ailesinin metanetli bir şekilde dik durduğu görüldü.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve şehidin öz geçmişi okundu. Uşak Müftüsü Eyüp Baldemir'in öğle namazının ardından kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, salavatlar eşliğinde cenaze arabasına taşındı.Şehidin cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.
Bu arada, şehit polis memuru Nazım Tuncer'in kızları Azra (8) ve Berra'nın (6) köye geldiği ama cenaze törenine katılmadıkları öğrenildi.Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce dün düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Nazım Tuncer, kaldırıldığı hastanede şehit olmuş, saldırıda 1 polis de yaralanmıştı.

Cenaze Arabası Başsağlığı Saygı Duruşu Cenaze Namazı Köy Mezarlığı 

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