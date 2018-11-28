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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit polis memuru Öztekin, son yolculuğuna uğurlandı (2) - DİYARBAKIR Haberi

Şehit polis memuru Öztekin, son yolculuğuna uğurlandı (2) - DİYARBAKIR Haberi

- Şehit polis memuru Öztekin, son yolculuğuna uğurlandı - Şehidin eşi Selda Öztekin'den detay görüntüler - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın şehidin eşi Selda Öztekin'e taziyede bulunması Diyarbakır şehidini son yolculuğuna uğurladı - Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen polis memuru Birol Öztekin, memleketi Diyarbakır 'ın Ergani ilçesinde toprağa verildi - Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin eşine başsağlığı dileğinde bulunduDİYARBAKIR (AA) - Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Birol Öztekin, memleketi Diyarbakır 'ın Ergani ilçesinde defnedildi.Batman'dan Diyarbakır 'ın Ergani ilçesine getirilen şehit Öztekin'in (50) cenazesi, Cami Kebir Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından vatandaşların omuzlarında Kemertaş Mezarlığı'na götürüldü.Camiden mezarlığa kadar yürüyüş yapan vatandaşlar sık sık tekbir getirerek "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.Mezarlık önünde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın, şehidin yakınları ve vatandaşların katılımıyla tören düzenlendi.
Törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Kemertaş Mezarlığında toprağa verildi.
Bakan Soylu, şehidin cenazesini bir müddet omzunda taşıdı. Şehidin eşi Selda Öztekin'e sarılan Soylu, başsağlığı dileğinde bulundu.Törene katılan şehidin eşi Selda Öztekin ile çocukları, şehidin ağabeyi Varol Öztekin ve kardeşi Nigar Öztekin gözyaşı döktü.Evli ve 3 çocuk babası şehit Öztekin'in, 2014 yılından bu yana Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.Batman'da dün akşam Hilal Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada yaralanan polis memuru Öztekin kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, evdeki 4 yaşındaki çocuğu rehin alarak kendisine siper etmesi dolayısıyla güvenlik güçlerinin hassas davrandığı, şehit düşen polis memurunun da çocuğa zarar gelmemesi için yoğun çaba gösterdiği belirlenmişti.

Başsağlığı Polis Memuru Güvenlik Güçleri Cenaze Namazı Terör Örgütü 

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