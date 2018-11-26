Şehit polis memuru İmdat Berçin son yolculuğuna uğurlandı (2) - ORDU
- Cenaze töreniORDU (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde kara yolunda durdurulmak istenen otomobilin polislere çarpması sonucu şehit olan polis memuru İmdat Berçin'in naaşı memleketi Ordu 'da toprağa verildi. Bulancak Kaymakamlığı önünde düzenlenen törenin ardından şehit polis memuru Berçin'in (46) cenazesi, helallik alınmak üzere Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Helallik alınmasının ardından Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, Ulubey ilçe meydanına götürüldü.İlçe meydanında düzenlenen törende şehidin annesi, çocukları ve eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.Şehit polisin naaşı ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Yenisayaca Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenaze törenine Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaș, Ordu Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, şehidin meslektaşları, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.