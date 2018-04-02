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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şehit polis Mehmet Ayan son yolculuğuna uğurlanıyor - TRABZON Haberi

Şehit polis Mehmet Ayan son yolculuğuna uğurlanıyor - TRABZON Haberi

- Valilik önünden detay - Polis memuru Mehmet Ayan'ın cenazesinin getirilişi - Dua okunması Trabzon 'da şehit polis son yolculuğuna uğurlanıyor - Maçka ilçesindeki kazada şehit olan ve cenazesine 12 gün sonra ulaşılan polis memuru Mehmet Ayan için tören düzenlendiTRABZON (AA) - Trabzon 'un Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ayan için tören düzenlendi.
Ayan'ın cenazesi, Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morgundan alınıp cenaze aracına konularak, polis araçları kortejinde Trabzon Valiliği önündeki alana getirildi.
Burada düzenlenen törene, şehit Ayan'ın (25) eşi Hacer, annesi Ayşe, babası İsmail ile kardeşleri Muhammer ve Mücahit Ayan'ın yanı sıra Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Ayan'ın öz geçmişinin aktarıldığı törende, Kur'an - ı Kerim okundu, İl Müftüsü Keramettin Demir tarafından dua edildi.Muhammer Ayan, cenazenin tören alanına getirilişi ve ardından götürülüşü sırasında, kardeşinin fotoğrafını tören mangasının önünde taşıdı.Ayan'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesine gönderildi.Bu arada, cenaze töreninde aynı kazada şehit olan Yunus Çavdar'ın eşi Tuğba Büşra Çavdar, şehit eşi Hacer Ayan'ı teselli etti.Yozgat Polis Meslek Yüksekokulundan 2013 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl Trabzon 'da göreve başlayan ve Taksim Karakol Amirliği, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile son olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Ayan, evliydi.Maçka ilçesinde 22 Mart'ta polis aracının dereye devrildiği kazada polis memurlarından Yunus Çavdar şehit olmuş, İzzet Kazaz yaralanmış, Mehmet Ayan ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Ayan'ın cenazesine, çok sayıda ekibin çalışması sonucu bugün ulaşılmıştı.

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