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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Şehit polis Mehmet Ayan son yolculuğuna uğurlandı (2) - SAMSUN

Şehit polis Mehmet Ayan son yolculuğuna uğurlandı (2) - SAMSUN

- Cenaze töreninden genel görüntülerŞehit polis Mehmet Ayan son yolculuğuna uğurlandı - Trabzon'un Maçka ilçesinde araçlarının dereye devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Ayan'ın cenazesi, memleketi Samsun 'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi - Cenazeye İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Demircan da katıldıSAMSUN (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu şehit olan 25 yaşındaki polis memuru Mehmet Ayan, memleketi Samsun 'un Çarşamba ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.Ayan'ın cenazesi, ilçe merkezindeki babaevinde helallik alındıktan sonra Rıdvan Paşa Camisi'ne getirildi.
Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehit Ayan'ın cenazesi, bir süre askerlerin omzunda taşındı.Şehidin naaşı, daha sonra ilçedeki şehitlikte toprağa verildi.
Cenazeye şehit Ayan'ın eşi Hacer, annesi Ayşe, babası İsmail ile kardeşleri Muhammer ve Mücahit Ayan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Vali Osman Kaymak, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.
Maçka ilçesinde 22 Mart'ta polis aracının dereye devrildiği kazada polis memurlarından Yunus Çavdar şehit olmuş, İzzet Kazaz yaralanmış, Mehmet Ayan ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.Ayan'ın cenazesine, çok sayıda ekibin çalışması sonucu dün ulaşılmıştı.

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