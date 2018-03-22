Şehit polis Çavdar son yolculuğuna uğurlandı

-Şehidin fotoğrafları



( TRABZON ) - TRABZON



- Trabzon'un Maçka ilçesinde dün gece suç örgütü mensuplarını takip ederken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Yunus Çavdar memleketi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı. Trabzon’un Maçka İlçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi Merkez camii’nde kılınan cenaze namazına İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen aile yakınlarından babası İlyas Çavdar, anne Meryem Çavdar, eşi Tuğba Çavdar, emniyet ve jandarmadan mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ela ve Egemen isimli 2 çocuğu bulanan şehit polis memuru Yunus Çavdar'ın acılı eşi Tuğba Çavdar güçlükle ayakta dururken tabuta sarılan anne Meryem Çavdar, oğlunun hırkasını elinden düşürmedi. Hırkayı koklayan anne Meryem Çavdar, "Ah oğul ben bunları televizyonda görürdüm, sana yakıştıramadım. Sana istifa et gel demedim mi" diye ağıtlar yaktı. Cenazeye katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen şehit annesi "Siz yoktunuz oralarda oğlum tek başına can verdi derede, olsun Allah'ım sizden yine razı olsun" dedi.

Bakan Soylu acılı anneyi teselli ederken "Başımız sağ olsun" dedi.

Şehit polisin cenazesi, kılınan namazın ardından Yeniköy Mahallesi Bibat mevkiinde bulunan aile kabristanlığına defnedildi. (EK

